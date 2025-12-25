宇宙航空研究開発機構（JAXA）の担当者は25日、文部科学省の有識者会議で、打ち上げに失敗したH3ロケット8号機の2段目と搭載した衛星は、既に地球に再突入したとの評価結果を説明した。第三者の被害は確認されていないという。