お笑いコンビ、平成ノブシコブシの徳井健太（45）が24日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜午後11時59分）に出演。千鳥のノブ（45）の変化を語った。番組では「業界人にコンサルしてもらおう第3弾」を行った。初回はキングコング西野亮廣、2回目はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏が登場し、今回は“ホモサピ界No.1MC”としてノブが登場した。「場を支配するMC術」を学んだ。徳井は“ノブの