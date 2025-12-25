VAIO株式会社は12月某日、「VAIOの里」とも知られている安曇野本社・工場の見学会をメディア関係者を対象に実施しました。2014年7月にソニーから独立してから早いもので10年以上が経過し、2025年には家電量販店大手の株式会社ノジマの傘下入り、12月には代表に糸岡 健氏が就任するなど、節目や変化を迎えたVAIOの現在地をじっくり確認してきたので、レポートをお送りします。ノートPC「VAIO」の安曇野工場を見学してきた。法人向け