ペッパーフードサービスは12月24日、「いきなり! ステーキ」の次世代型店舗「いきなり! ステーキ神田北口店」をグランドオープンした。「いきなり! ステーキ神田北口店」同社は、変化する外食市場に合わせたブランド変革を積み重ねている。今回オープンする同店は、その象徴となる次世代型店舗として「新たなステーキ体験を提供する店舗」という位置づけで誕生する。従来の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、幅広い利用者がゆ