ソフトバンクは25日、ジーター・ダウンズ内野手(27)と再契約を結んだことを発表した。ダウンズは球団を通じて「来年もファンの皆さんの前でプレーするのが楽しみです。また優勝しましょう」とコメントした。今季の成績は50試合に出場して打率・226、4本塁打、18打点だった。