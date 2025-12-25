お笑いコンビ「サンドウィッチマン」がパーソナリティーを務めるニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」が24日正午から25日にかけて24時間放送された。放送を終えて、伊達みきお（51）は「いろんな方に助けられながら、一睡もせず走り抜けた」と喜びを語った。同番組は目の不自由な方たちが安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するためのチャリティー特番。1975年から放送され、今年で51回