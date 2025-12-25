日本維新の会の吉村洋文代表が２５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。臨時国会で見送りとなった議員定数削減案が通常国会で成立しなかった場合の連立離脱について言及した。維新は自民党との連立の絶対条件としていた国会議員の定数削減案は今国会で審議入りさえせず、通常国会へ持ち越しとなった。吉村氏は「絶対やるべきだと思ってるので、通常国会中に成立させることに向けて力をこめてやっていきます」とあくまで成立