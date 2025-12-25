ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子（57）が24日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話SP」（後7：00）にゲスト出演。家族について発信する理由を明かした。同番組では7年間に渡り高嶋ファミリーに密着。ダウン症の姉・未知子さんの日常や、父・弘之氏、兄・太郎さんとの息の合った絡みなどを明かしている。SNSでも家族のありのままの姿、関係性を発信している。共演者らからも「元気をもらう」「隠さずに発信していて高嶋ファ