福井県で稼働している関西電力の高浜、美浜、大飯の原発計7基で事故が起きた場合、生活や生態系に深刻な影響を及ぼすとして、滋賀県の住民らが関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決で大津地裁は25日、請求を棄却した。