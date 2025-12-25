食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2025年12月25日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。年末年始に必要な食材がオトクに揃う！今週は、年越しそばやおせちなど、年末年始の食卓準備に欠かせない食料品を中心に値下げ中です。●味のちぬや 国産鶏肉のとり天84g×5個商談時使用売価1360円のところ、5.8割引の562円に。●おびなた 蕎麦通