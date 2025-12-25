午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１３０、値下がり銘柄数は４１０、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位にパルプ・紙、金属製品、不動産、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、繊維など。 出所：MINKABU PRESS