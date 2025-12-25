じーーーー▶▶この作品を最初から読むとある町のマンションに暮らすおばあちゃんは、2匹のかめ「イシちゃん」「キュウちゃん」と過ごす時間が大好き。その日々は10年ほど前、かめ好きの息子から2匹の子がめを譲り受けたことから始まりました。毎日丁寧に世話をするうち、性格の違いが分かってきたり、足音だけでどちらか分かるようになったり。かめを飼ったことで、自然とおばあちゃんの心にも変化が生まれていきます。