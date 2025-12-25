Jリーグは25日、今シーズンの『最優秀育成クラブ賞』がFC東京に決定したことを発表した。今回の発表によると、2025シーズンの『最優秀育成クラブ賞』がFC東京に決定。3年連続5度目の受賞となった。同賞は、アカデミーからトップチームへの選手輩出数や、アカデミーに在籍した21歳以下の対象選手の公式戦出場時間を評価基準とし、2025シーズンにおいて最も高い実績を示したクラブに贈られる、と併せて伝えている詳細は以下の