Snow Manの向井康二と、タイの人気俳優マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン（以下、マーチ）がW主演を務めたドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』が、タイ最大級の日本総合イベント「バンコク日本博2025（NIPPON HAKU BANGKOK）」で日タイ友好名誉賞を受賞した。 【画像】受賞の喜びを伝えるマーチ＆向井康二・佐久間大介とのテレビ電話 他／向井康二×マーチ