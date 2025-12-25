日本フイルコン [東証Ｓ] が12月25日後場(14:00)に業績修正を発表。25年11月期の連結最終損益を従来予想の2億円の黒字→7.5億円の赤字(前の期は6.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結経常利益は従来予想の8.5億円→9億円(前の期は11.3億円)に5.9％上方修正し、減益率が24.8％減→20.4％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した