中国科学院古脊椎動物・古人類研究所の朱敏院士（アカデミー会員）が率いる研究チームはこのほど、国際学術誌「カレント・バイオロジー」に重要な研究成果論文を発表しました。この研究で、雲南省昭通市の古生代デボン紀前期の地層で「雲南古嵴魚」と呼ばれる原始的な肺魚の化石を発見し、肺魚の初期進化の重要な鍵を解明する貴重な実物証拠を提供しました。肺魚は進化の初期段階ではほとんどが海洋環境に生息していましたが