高市総理はきょう、全国の高校生による政策コンテストの最優秀賞の受賞者と面会し、「新しい視点で参考になる」などと感想を述べました。政策コンテスト「全国高校生政策甲子園」で最優秀賞を受賞した高校生がきょう、総理官邸を訪れ、高市総理と面会しました。高校生は高市総理に、▼若者の農業への就業支援に向けた施策や、▼政府公式防災アプリの導入などを提言しました。高市総理「非常に現実的な政策を提案していただき、また