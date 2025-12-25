ロックバンドKANA-BOONが公式Xを更新。「KANA-BOONより大ニュース！！」と題して、手書きの文字で「KANA-BOON新メンバー加入!!来年から4人体制よろしく!!」と記した文書を投稿しました。【写真を見る】【 KANA-BOON 】「新メンバー加入!!来年から4人体制よろしく!!」ヨコイタカユキ(Gt)と関優梨子(Dr)が正式メンバーとして加入KANA-BOONの公式サイトでは、年が明けた1月1日に現メンバーの谷口鮪（Vo,Gt）と遠藤昌