名古屋市内の商店街にある豊臣秀吉像の首が折られた事件で、警察は器物損壊の疑いで愛媛県警の警察官らを書類送検する方針です。この事件は今年8月、名古屋市西区の円頓寺商店街にある豊臣秀吉像の首が折られていたものです。秀吉像は強化プラスチック製で、12年前に設置されました。警察は事件に関与した疑いがあるとして愛媛県警の男性警察官と名古屋市西区の男性を器物損壊の疑いで書類送検する方針であることが、捜査関係者へ