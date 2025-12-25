12月31日をもって退社することを発表しているフジテレビ藤本万梨乃アナウンサー（30）が25日、同局朝の情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）最後の出演となり、あいさつをした。番組冒頭で伊藤利尋アナウンサー（53）が「クリスマスのめざましテレビなんですが、我々にとってはちょっとさみしい日でもあるわけでして…。藤本さん、今日、めざましテレビがラストの出演ですね」とコメント。藤本アナは「最後まで気負