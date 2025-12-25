有馬に先立ちJRAが名レース動画を公開中央競馬のグランプリ・G1有馬記念（芝2500メートル）が28日、中山競馬場で行われる。日本中央競馬会（JRA）は開催に先立ち、過去の有馬名シーンをまとめた動画を公式Xに投稿。ネット上で感激の声が広がっている。有馬記念の3日前、25日にJRA公式Xは1本の動画を公開。「今年も新たなドラマが生まれる」と記し、1990年オグリキャップの制したレースから5つのレースを取り上げた。まず映っ