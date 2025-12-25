JR西日本岡山支社 JR西日本は、降雪・積雪が見込まれるとして、12月26日、岡山エリアで一部列車の運転を取り止めるとしています。 25日午後0時30分現在の運転計画は下記の通りです。 ◆岡山エリア 〈因美線〉 ・智頭～美作加茂始発から運転見合わせ（夕方以降に再開予定） ・美作加茂～津山下記列車を取りやめ 上り：津山(午前5時3分発)～智頭(午前6時8分着) ：津山(午後3時14