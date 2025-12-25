チェッカーズ チェッカーズが、1984年から1992年まで出演したNHK番組映像がデジタルリマスターでYouTubeで毎月公開される。【動画】チェッカーズBest Performance on NHKチェッカーズが1984年から1992年の8年間に出演したNHKの番組映像は、すでにデジタルレストアされた映像がBlu-ray化されているが、この度『チェッカーズ Best Performance on NHK』としてチェッカーズ公式YouTubeチャンネルでも順次公開すること