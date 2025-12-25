THE JET BOY BANGERZが総出演する、2026年1月スタートのドラマ『DARK13踊るゾンビ学校』（ABCテレビ・テレビ朝日）より、各話ゲストと場面写真が公開された。【写真】堀口真帆、景井ひな、どぶろっくらも出演！ドラマ『DARK13踊るゾンビ学校』各話ゲストLDH JAPAN×ABCテレビによるエンターテインメントプロジェクト「DARK13」。そのアンバサダーを担当する10人組ダンス＆ボーカルグループ・THE JET BOY BANGERZ（略・TJ