日本テレビは２５日、同局系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・午前１１時５５分）の木曜シーズンレギュラーに女優の榊原郁恵が就任したことを発表した。来年１月から出演する。２０１１年にスタートし、今年で１５年目を迎えた「ヒルナンデス！」。２０２６年１月から木曜シーズンレギュラーとして榊原郁恵が出演することが決定した。これまでも同番組で「朝食が美味しい温泉宿巡り」や「バス１日乗車券の旅」などで活躍してきた