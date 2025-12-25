お笑いコンビ・さや香の石井が、25日までに自身のインスタグラムを更新。24日に放送されたTBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜（後6：00）について、つづった。【写真あり】やる気満々のかっこうが余計に悲しい…【SASUKE】地上波全カットを報告した『M-1』準優勝芸人のさや香・石井石井はゼッケン番号57を付けたノースリーブ、短パン姿の写真に「カットマンNo.57」と文字を追加。コメントで「史上初SASUKE芸能人