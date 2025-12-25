熊本市の東部環境工場で焼却前の可燃ごみを一時的に保存するピットから出火しごみの一部を焼く火事があり、工場では一時、ごみの受け入れを停止していましたが、午後、再開しました。火災の原因についてはガス缶やライター、電池類などが原因とみられています。東部環境工場では可燃ごみとの分別を徹底するよう呼びかけています。