政府は、災害時に避難所から環境の整ったホテルや旅館へ移る「2次避難」を本格的に進めるためのガイドラインをまとめ、全国の自治体に通知しました。政府の新たなガイドラインでは、平時の備えが重要としています。自治体に対し、業界団体とあらかじめ協議し、受け入れ可能なホテルや旅館の数や期間、料金、食事の有無、ペットの受け入れ可否などを細かく決めておくよう求めています。一方で、2次避難先では「ただ泊まるだけ」で終