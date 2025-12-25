音楽プロデューサーで、音楽事務所ＢＭＳＧの代表取締役ＣＥＯを務めるＳＫＹ−ＨＩこと日郄光啓（３９）が、年内のライブとテレビ番組の出演を辞退すると２５日、同社の公式サイトで発表された。「ＮＥＷＳポストセブン」が１９日、「敏腕プロデューサー・ＳＫＹ−ＨＩが『未成年女性アイドル（１７）を深夜に自宅呼び出し』」と題し、深夜に複数回にわたって自宅に女子高生アイドルを呼び出していたと報道。同日、同社の