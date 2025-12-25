プロ野球ソフトバンクから自由契約になった有原航平投手（33）が、古巣・日本ハムに復帰することになった。複数のスポーツ紙が2025年12月25日に報じた。ソフトバンクから自由契約になった有原を巡り、残留交渉を続けていたソフトバンク、日本ハム、巨人による争奪戦となっていた。「なんか日ハム有原航平ってしっくりくるんだよなぁ」報道によると、有原は日本ハムと複数年の大型契約で合意し、６シーズンぶりの復帰となる。早大出