うその投資話でおよそ2800万円を投資した女性から、さらに現金をだまし取ろうとしたとして、ベトナム国籍の男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、ベトナム国籍のグエン・ゴック・リン容疑者（30）とドー・トゥアン・アイン容疑者（25）の男2人です。グエン容疑者らは仲間と共謀し、おととい、東京・台東区に住む60代女性にSNSでうその投資話を持ちかけ、800万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、