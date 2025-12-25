ニュースのその先を考える記者解説。きょうのテーマは「“異色”の市長就任でニューヨークはどうなる？」です。ニューヨーク支局の清田大輝支局長が解説します。■SNSで“マムダニ旋風”…どんな人物？――新しいニューヨーク市長は“異色”ということですが、どういう人なのでしょうか？野党・民主党のゾーラン・マムダニ氏34歳。来年1月1日に市長になるんですが、インド系のイスラム教徒で、アフリカのウガンダ生まれ。7歳のとき