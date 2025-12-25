宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２５日、打ち上げに失敗した主力ロケット「Ｈ３」８号機に搭載された内閣府の測位衛星「みちびき」５号機について、喪失した可能性が高いと明らかにした。２５日午後に開催された文部科学省の専門家会合で報告した。８号機の打ち上げは２２日、鹿児島県の種子島宇宙センターで行われた。