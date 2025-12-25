8月に現役引退を発表した前WBC世界ミニマム級王者の重岡優大氏（28）が25日に自身のインスタグラムを更新。妻が第1子を妊娠したと明かした。また出産予定日は2月で、弟で前IBF世界同級王者の銀次朗氏（26）の退院予定日だと伝えた。銀次郎は5月のIBF同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、8月に故郷の熊本県内の病院に転院していた。優大氏は「2月に子供が産まれます」とし、妻の大きなおなかにキス