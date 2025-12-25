木瀬親方日本相撲協会は25日、木瀬部屋の幕下以下の力士1人が暴力行為をしたため、師匠の木瀬親方（56）＝元幕内肥後ノ海、本名坂本直人、熊本県出身＝に委員から年寄への2階級降格処分を科したと発表した。暴力があった力士は引退届を提出し、受理された。発表によると、11月に幕下以下の力士は、財布から現金を盗んだ同部屋の幕下以下力士の顔面を5、6回殴打した。過去にも暴力行為の目撃証言があり、調査したコンプライアン