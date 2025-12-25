親の焦りが、不登校の子どもを追い詰め、結果としてひきこもりや家出に陥ってしまうことも。自己否定の塊となっている子どもに対し、家庭が安全地帯として機能しなくなったとき、子どもは「部屋に閉じこもる」か、外の「危険な大人」に依存するかの2択を迫られます。本記事では齊藤万比古氏（児童精神科医）監修の書籍『不登校・登校しぶりの子が親に知ってほしいこと： 思春期の心のメカニズムと寄り添い方』（大和出版）より、不