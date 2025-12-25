三重県の一見勝之知事は25日の定例記者会見で、秘匿性の高い情報が国外に流出することを防ぐため、県職員採用の「国籍要件」を復活させ、外国籍職員の採用を、早ければ来年度からとりやめる方向で検討を始めると明らかにしました。三重県では、県民へのアンケート調査を行った上で最終判断するとしています。