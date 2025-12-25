25日朝の広島県内は、最低気温が平年より10度近く高くなりましたが、夜からは寒気が流れ込む見込みです。クリスマスの朝、北広島町のスキー場は雪ではなく、土砂降りの雨に見舞われました。19日に今シーズンの営業を始めましたが、まとまった雪は降っておらず、今は、完備している人工造雪機が頼りです。そんな中、訪れた愛好家は…。■客「最高です。ここ一面真っ白になるぐらい （雪が）降ってほしいですね」■やわ