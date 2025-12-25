中国地方の女性経営者たちがビジネスプランを競うコンテストが開かれ、広島の企業の社長が表彰されました。このコンテストは、女性の起業家や経営者の活躍の場を広げようと毎年開かれています。61件の応募の中から大賞に選ばれたのは、今田雅さんです。センシング技術を応用し、スポーツ観戦での応援熱量の可視化に挑戦しています。■nu. 今田雅 社長「素人から自分の思いだけで会社を立ち上げて今に至っているので、このよ