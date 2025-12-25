東京・練馬区の31歳の男が、今月中旬、帰宅途中の女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。不同意わいせつ傷害の疑いで逮捕されたのは、東京・練馬区の職業不詳・宮地潤容疑者（31）です。捜査関係者によりますと、宮地容疑者は今月11日の深夜、練馬区の路上で、面識のない20代の女性にわいせつな行為をしてけがをさせた疑いがもたれています。宮地容疑者は、1人で帰宅途中だった女性のあとをつ