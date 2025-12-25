ザ・ゴールは、「クリスマスの価値観と過ごし方」の調査結果を12月22日に発表した。同調査は2025年11月に、全国20〜59歳の男女500人を対象にインターネットを用いて行われた。40%以下と「恋人離れ」が進むZ世代のクリスマスクリスマスに誰と過ごしたいか聞いたところ、Z世代(20代)では「恋人・配偶者」と過ごしたい人は39.0％と、30〜50代と比べて約10ポイント低い結果に。一方で、「リアルの友人・知人」に加えて「オンラインやSN