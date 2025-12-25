日本アイスホッケー連盟は２５日、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子代表「スマイルジャパン」のメンバー２３人を発表した。北海道苫小牧市内で会見した飯塚祐司監督（５１）は「北京五輪はベスト８止まりだった。ベスト４に進出して、メダル獲得を目指す」と意気込んだ。２３人中、前回の２２年北京五輪から連続で選出されたのは主将のＤＦ小池詩織（３２）＝道路建設＝ら１２人。今年２月の最終予選で５ゴール