「時短になるって聞くけれど、なんだか難しそう」「種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない」--そんな声も多い圧力鍋。実は、ポイントさえ押さえれば、毎日の料理がぐっとラクになる心強い相棒なんです。この記事では、料理研究家・ラク家事アドバイザーの島本 美由紀さんが圧力鍋の選び方から編集部おすすめの人気モデルまで、初心者にもわかりやすくご紹介します！圧力鍋の選び方とは？圧力鍋は、加圧方式や容量、圧力レ