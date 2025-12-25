資料：岡山県空撮 民間の信用調査会社・帝国データバンク岡山支店が、自社のデータベースを元に、2026年に100年を迎える企業をまとめました。 岡山県に本店・本社を置き、（創業年・設立年のどちらか早い方から）100年を迎える企業は、プロペラの設計・製造のナカシマプロペラ(岡山・東区）、化学製品卸の宇治産業ウエスト・宇治産業イースト(ともに岡山・北区）、シンコー印刷(岡山・北区)