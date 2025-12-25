イメージ画像 秋田県内で特殊詐欺被害が相次いでいます。 秋田市の７０代の女性に９月、厚生労働省保健医療局を名乗る男から「マイナンバーカードが石川県で不正に使われている」と電話がありました。その後、検事を名乗る相手から「身の潔白を証明するためネット銀行に口座を開設する必要がある」とＬＩＮＥで指示されました。女性は開設した口座に自分の口座から４４０万円を移しました。さらにその金