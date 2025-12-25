中米ホンジュラスの選挙管理当局は２４日、１１月３０日に投票が行われた大統領選で、中道右派国民党のナスリ・アスフラ前テグシガルパ市長（６７）が勝利したと発表した。アスフラ氏は親台湾派の野党候補で、現政権が２０２３年に断交した台湾との外交関係を復活させるかどうか注目される。アスフラ氏の得票率は４０・２７％で、２位だった中道左派自由党のサルバドル・ナスララ前副大統領（７２）の３９・５３％をわずかに上