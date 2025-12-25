トヨタ自動車が２５日発表した１１月の世界販売台数（トヨタ、レクサス両ブランド）は、前年同月比２・２％減の９０万１１台で、１１か月ぶりに前年を下回った。一方、２０２５年の累計は、過去最高を記録した２３年の同時期を上回るペースとなっている。海外販売は２・６％減の７６万９７８９台だった。北米でハイブリッド車（ＨＶ）の販売が好調だったものの、中国やインドネシアで落ち込んだことが影響し、１０か月ぶりに前