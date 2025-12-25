タレントとして活動し、インターネット上で成果報酬型の広告を行う都内の会社の社長が、4億9000万円を超える所得を隠し脱税したとして、東京国税局に刑事告発されました。【映像】宮崎麗果、4億9000万円を超える所得隠し脱税か渋谷区にある「Solarie」と、宮崎麗果の名前でタレント活動をする黒木麗香社長（37）は、およそ4億9600万円の所得を隠し法人税や消費税など1億5700万円ほどを脱税したなどの疑いがもたれています。