プロ野球・中日は25日、公式サイトを通じて球団マスコットキャラクターのドアラとの契約更改が行われたことを発表しました。交渉後に行われた会見では、ドアラが来季の目標を聞かれると、おなじみの筆談にて回答。2023年の契約更改の会見時には、WBCの壮行試合で大谷翔平選手にハイタッチをスルーされたことについて「まさか2日連続でシカトしやがると思わなかった」と恨み節を吐露する一幕があり、昨季は「体調管理をしっかりして