ＦＩＸＥＲが後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、同社のエンタープライズ向け生成ＡＩサービス「ＧａｉＸｅｒ（ガイザー）」が、環境省で活用が開始されたと発表しており、好材料視されている。 最新の生成ＡＩ技術を活用することで、業務効率化とそれに伴うより本質的な業務への時間を創出するのが目的という。海外の文献、ガイドライン、科学論文など膨大な情報の収集と整理にかかる工数を削減するほ